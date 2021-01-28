Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal, 2021 enflasyonu tahminini açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılı enflasyonunun yıl sonunda 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Ağbal'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Döviz kurlarında son aylardaki düşüş, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını göstermektedir.

Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk.

2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı duruşumuzu koruyacağız."

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır.

Paylaştığımız tahmin patikası içinde yüzde 5 hedefine 2023 sonunda ancak ulaşabiliyoruz. Bu hedefe varmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağız.

Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz."

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