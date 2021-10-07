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  3. Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda enflasyon için," Geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz. " dedi. Merkez Bankasının döviz rezervlerinin 122 milyar dolara yükseldiğini bilgisini verdi.

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, ekonomideki gelişmeler, enflasyon ve Merkez Bankasının döviz rezervleri ve para politikaları konusuna değindi. 

Kavcıoğlu, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını vurgulayarak, "Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz. Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, kararlı şekilde rezervleri artırmaya devam edeceklerini kaydederek şunları söyledi:

"Yurt içi yerleşiklerin mevduatta TL tercihleri güçlü kalmaya devam ediyor. Mart ayında yabancı para (YP) mevduattan Türk lirası (TL) mevduata kayda değer düzeyde bir dönüş gerçekleşti. Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın artış kaydetti. YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi."

TCMB'nin bir sonraki yatırımcı toplantısının 2 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

Tayfun Altuntaş
Editör
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