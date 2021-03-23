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  3. SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş hamle: Banka yöneticileriyle görüşecek

SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş hamle: Banka yöneticileriyle görüşecek

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.

SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş hamle: Banka yöneticileriyle görüşecek

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek.

Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcioglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak.

Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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