Son dakika| Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ekonomiye ilişkin flaş açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında ekonomiye ilişkin son durum ve 2021 yılı ekonomi politikasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız.

2021 yılında Türk lirası döviz likidite araçlarını etkin şekilde kullanacağız.

Merkez Bankası, bankaların döviz ve likidite işlemlerine katkı vermek için swap işlemlerine devam edecektir.

MERKEZ BANKASI, DÖVİZ ALIM YA DA SATIM İŞLEMİ YAPMAYACAK

TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır.

Para politikası 2021 yılında sade ve anlaşılır bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır.

Dalgalı kur rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır.

Para Politikası Kurulu, 2021 yılında 12 toplantı yapacaktır.

"AŞIRI DALGALANMA OLURSA MÜDAHALEDE BULUNULACAKTIR"

Kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanma görülürse müdahalede bulunulacaktır."

ENFLASYON AÇIKLAMASI

2021 yıl sonu yüzde 9.4 enflasyon hedefi bizim için elde edilmesi gereken ara hedef niteliğini taşıyor.

Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. Bununla ilgili 2023 yılı itibarıyla bütün merkez bankası araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak güçlü bir politika koordinasyonu içinde bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz."

Ayrıntılar gelecek...