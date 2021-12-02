Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla bir araya geldi: Firmalarımızın yatırım iştahı yüksek seviyede

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nn söz konusu görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamalar şu şekilde:

" Cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

Firmalarımızın , yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyede.

Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

Detaylar gelecek...