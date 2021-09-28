Baht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izleDelta ne demek, TDK'ya göre Delta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çitliyo çekiliş sonucu 2021 | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçlarıEvlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm canlı izleCHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı mı?Alüminyum Doğramacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alüminyum Doğramacı Maaşları, ve İş İlanlarıMasumlar Apartmanı 40. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı 40. bölüm canlı izleAşı kartı nedir, nasıl alınır? Covid-19 aşı kartı nereden alınır? Lokanta/kafe ve AVM'lere girişte aşı kartı zorunlu mu? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı çıkarma…Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Esra Erol'da yufkacıya kaçan Muammer skandalı! 24 yıllık eşini bırakıp yufkacı kadına kaçtı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon, faiz indirimi ve döviz rezervi açıklaması

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon, faiz indirimi ve döviz rezervi açıklaması

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık" dedi. Merkez Bankası rezervleri hakkında ise Kavcıoğlu," Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı. Rezervlerdeki artışa aldığımız önlemler ve yaptığımız swap anlaşmaları etkili oldu." diye konuştu.

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon, faiz indirimi ve döviz rezervi açıklaması

 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi'nde ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kavcoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık. Kredi düzenlemeleriyle ihracatçılara imkanlar sağlandı. Pandemi etkilerinin olumsuz etkilerini sınırlamak için nakit akışının işlemeye devam etmesi çok önemliydi. Aldığımız tedbirlerin finansal piyasaların nakit akışını kolaylaştırıp, koruduğunu gördük.

ENFLASYON'DAKİ YÜKSELİŞ

2021'in ilk yarısı büyümedeki olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor. Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi sektörü istihdamı son dönemde olumlu seyrediyor. Yüksek enflasyonun yansıması mb'ler tarafından yakından izlenmektedir. Emtia fiyatları yüksek enflasyonda çok etkili oldu. Nakliye maliyetlerinin artması ve teslimatların uzaması üretici fiyatlarında artışa neden oldu.

Türkiye'de ÜFE'deki gelişmeler kur ve emtia fiyatlarının yansımasıydı ancak son zamanlarda başka açıklamalara da gerek olduğu anlaşıldı.

ÜRÜNLERİN FİYATLARINDA YAŞANAN ARTIŞLAR

Son dönemde belirli ürünlerdeki fiyat artışları tarihsel ortalamalarının oldukça üzerine çıktı. Enflasyona en çok katkı yapan ürünlere baktığımızda, ağustos ayındaki yıllık fiyat artışlarının son 10 yıldaki ortalama fiyat artışlarının üç-dört katını aşabildiğini görüyoruz. Bu durumun bir sebebi, biraz önce de değindiğim gibi salgına bağlı olarak emtia fiyatlarındaki artışlar ve arz kısıtları gibi gelişmeler olsa da, bu unsurlar tek başlarına bazı ürünlerdeki fiyat artışlarını açıklamakta yeterli olmayabiliyor. Özellikle salgından olumsuz etkilenen ve salgından sonra talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz. Ancak ortaya çıkan bu fiyatlama davranışlarının, ekonomik ve sosyal normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakın sayacağını değerlendiriyoruz. Gıda fiyatlarında küresel ölçekte bir artış gözledik. Buradaki eğilimin de henüz normalleşmediğini görüyoruz. Birçok gıda ürünü salgından çıkış sürecinde yüksek fiyat artışları sergiledi. Süregelen kuraklık da buradaki üretim koşulları ve fiyatları olumsuz etkiliyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 

Son olarak, ekonomimize ait değerlendirmelerimiz çerçevesinde döviz rezervlerimize de değinmek isterim. Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimiz ile uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar ABD doları artışla 120 milyar ABD doları seviyesinin üzerine çıktı. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımları bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu. Sonuç olarak gerek kapanma sürecinde gerekse hala içerisinde olduğumuz normalleşme sürecinde merkez bankalarının önemli rol üstlendiğini görüyoruz. Finansal sistemin işlemeye devam etmesi, gerek bankacılık gerekse reel sektörün salgın koşulları nedeniyle gördükleri hasarın en aza indirilmesi, kapanmaların ekonomik ve sosyal maliyetleri gibi konularda merkez bankası politikalarının oldukça etkili olduğu geride bıraktığımız dönemde açıkça görüldü. Normalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi yönünde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli politika adımlarını atacaktır.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT