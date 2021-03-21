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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ekonomi açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ekonomi açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomiye ilişkin açıklamada bulunurken, ekonomik hususlar konusunda mesaj verdi.

BAŞKAN KAVCIOĞLU'NDAN ENFLASYON MESAJI

TCMB Başkanı Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, enflasyon oranlarının kalıcı bir düşüş yakalamak amacında olduğunu belirterek, "Para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek" dedi. 

Sözlerine devam eden Kavcıoğlu, "Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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