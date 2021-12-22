Pozitif Hukuk ne demek, TDK'ya göre Pozitif Hukuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hande Yener'den riskli ameliyat geçiren Seren Serengil'i ziyaret! Buluşmadaki detay dikkatlerden kaçmadı! "Bari bunda yapmasaydın"2022 İstanbul Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10551060822 Aralık Sarıkamış şehitleri resmi | Sarıkamış şehitleri şiirleri, anma mesajları, görselleriİBB'nin halk ekmek üzerinden yaptığı algı çöktü! Ekmek az üretiliyor, büfe sayısı azaltılmış, yeni büfeleri açamamışlarHande Erçel'in seksi dansı lansmana damga vurdu! Hakkında çıkan iddialara tek tek cevap verdi!Son dakika | Merkez Bankası dövize müdahalenin detaylarını açıkladı! İşte piyasaya satılan dolar miktarıSarıkamış şehitleri isim listesi | Sarıkamış harekat komutanı kimdir?Derya Uluğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu! Yoğun bakımda tedavi gördü!2022 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 208310036
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Merkez Bankası dövize müdahalenin detaylarını açıkladı! İşte piyasaya satılan dolar miktarı

Son dakika | Merkez Bankası dövize müdahalenin detaylarını açıkladı! İşte piyasaya satılan dolar miktarı

Son dakika... Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından piyasalara satış yönünde müdahalede bulunan Merkez Bankası 1 Aralık tarihinde 844 milyonlar dolar satış işlemi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Son dakika... Merkez Bankasından 1 Aralık Çarşamba günü yapılan açıklamada," Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.  Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verilerek döviz kurlarına müdahale edildiğini duyurmuştu.

Merkez Bankası söz konusu müdahale kapsamında  1 Aralık tarihinde 844 milyonlar dolar satış işlemi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Son dakika | Merkez Bankası dövize müdahalenin detaylarını açıkladı! İşte piyasaya satılan dolar miktarı

Öte yandan Merkez Bankası 1 Aralık'tan bugüne kadar dövize 5 kez müdahale etmişti. Banka, müdahalenin üzerinden 15 gün geçtikten sonra ne kadar satış yaptığını resmi açıklamalarla kamuoyuna duyuracak. 

Son dakika | Merkez Bankası dövize müdahalenin detaylarını açıkladı! İşte piyasaya satılan dolar miktarı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT