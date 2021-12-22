Son dakika | Merkez Bankası dövize müdahalenin detaylarını açıkladı! İşte piyasaya satılan dolar miktarı

Son dakika... Merkez Bankasından 1 Aralık Çarşamba günü yapılan açıklamada," Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verilerek döviz kurlarına müdahale edildiğini duyurmuştu.

Merkez Bankası söz konusu müdahale kapsamında 1 Aralık tarihinde 844 milyonlar dolar satış işlemi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Öte yandan Merkez Bankası 1 Aralık'tan bugüne kadar dövize 5 kez müdahale etmişti. Banka, müdahalenin üzerinden 15 gün geçtikten sonra ne kadar satış yaptığını resmi açıklamalarla kamuoyuna duyuracak.