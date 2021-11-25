Son dakika | Merkez Bankası duyurdu! BAE ile mutabakat zaptı imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrası iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Bu konuya ilişkin olarak ’Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."

Öte yandan Reuters'in haberine göre iki ülkenin swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürüttüğü ifade edilmişti.