Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberine göre Merkez Bankası politika faizlerini 50 baz puan düşürerek 11,25'ten 10.75'e indirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyona etkileri yakından takip edilmektedir.

Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir." denildi.