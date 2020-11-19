Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Merkez Bankası, politika faizlerinin 475 baz puan artırıldığını duyurdu. Böylece geçtiğimiz ay 10.25'te sabit tutulan faizler 15'e yükseltildi. Faiz kararına ilişkin Merkez Bankasından yapılan açıklamada," Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir." denildi.

"KÜRESEL EKONOMİYE İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER YÜKSELMİŞTİR"

Açıklamanın devamında, küresel ekonominin üçüncü çeyrekte toparlanma gösterdiği ifade edilerek," Ancak, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yükselmiştir. İktisadi faaliyette toparlanma devam etmektedir. Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep, ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

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"NET VE GÜÇLÜ BİR PARASAL SIKLAŞTIRMA YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

"Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir." denilen açıklamanın devamında," Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ SAĞLANANA KADAR"

Önümüzdeki süreçte parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurların dikkate alınacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacaktır. Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."