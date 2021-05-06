SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Politika faizi mayıs ayında....

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı için faiz kararını açıkladı. Geçen ay yapılan toplantı sonrası faizin sabit tutulduğu açıklanmıştı. Bugünkü faiz toplantısının ardından da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakıldı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır."

"Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır."

"Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir."

"Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir."

"Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir."

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(AA)