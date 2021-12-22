Son dakika! Merkez Bankası kur korumalı mevduat rakamını açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduatlar için dolar alış kurunun TCMB tarafından hafta içi her gün saat 11.00'da açıklanacağını duyurmuştu. Tarihler 22 Aralık 2021'i gösterirken beklenen haber geldi. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz hesabını TL vadeli hesaba çevirene destek verilecek" ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir. Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; • 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir. • Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir. • Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. • Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir. • Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. • Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

detaylar gelecek...