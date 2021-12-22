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  3. Son dakika! Merkez Bankası kur korumalı mevduat rakamını açıkladı!

Son dakika! Merkez Bankası kur korumalı mevduat rakamını açıkladı!

Son dakika! Merkez Bankası kur korumalı mevduat için belirlenen ilk rakamı kamuoyuna duyurdu.

Son dakika! Merkez Bankası kur korumalı mevduat rakamını açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduatlar için dolar alış kurunun TCMB tarafından hafta içi her gün saat 11.00'da açıklanacağını duyurmuştu. Tarihler 22 Aralık 2021'i gösterirken beklenen haber geldi. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU?

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz hesabını TL vadeli hesaba çevirene destek verilecek" ifadeleri kullanılmıştı.

detaylar gelecek...

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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