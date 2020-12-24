Son dakika... Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2020 yılındaki son Para Politikası Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararı da yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Karara ilişkin yapılan açıklamada, " Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar vermiştir.

Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. " denildi.

KISITLAMALAR KISA VADELİ GÖRÜNÜMDE BELİRSİZLİK OLUŞTURDU

Milli gelir verilerinin ve son çeyreğe ilişkin göstergelerin iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret ettiği ifade edilerek, koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle başta hizmet sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetlerin kısa vadeli görünümde belirsizlik oluşturduğu kaydedildi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ BOZULMA ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

Ayrıca, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari açığı artırdığına dikkat çekilerek," İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. " ifadelerine yer verildi.

"PARASAL DURUŞUN SIKLIĞI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. "

Öte yandan toplantıya ilişkin özetin beş iş günü içinde yayımlanacağı ifade edildi.

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