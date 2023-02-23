Son dakika | Merkez Bankası, şubat ayı faiz kararını açıkladı!

Son dakika... Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını açıkladı. Politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan 8,5'e çekildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Merkez Bankası, şubat ayı faiz kararını açıkladı!

Son dakika... Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği politika faizini belirlemek için toplandı. Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında kurul üyeleri Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener'in katılımıyla yapılan toplantı sonrasında Şubat ayı politika faizi kararı açıklandı.

Merkez Bankası'ndan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9’dan yüzde 8,5’e indirilmesine karar vermiştir.

Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir. Ayrıca finansal piyasalar, durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır.

Son dakika | Merkez Bankası, şubat ayı faiz kararını açıkladı!

"DEPREMİN ÜRETİM, TÜKETİM, İSTİHDAM VE BEKLENTİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir.

"FİNANSAL KOŞULLARIN DESTEKLEYİCİ OLMASI DAHA DA ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR"

Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 50 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulayacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."

Son dakika | Merkez Bankası, şubat ayı faiz kararını açıkladı!

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARLARI

21 Ocak : Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)

15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

14 Temmuz: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)

21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)

18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)

16 Aralık: Yüzde 14 (100 baz puan indirim)

20 Ocak 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Şubat 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Mart 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

14 Nisan 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

26 Mayıs 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

23 Haziran 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

21 Temmuz 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

18 Ağustos 2022: Yüzde 13 (100 baz puan indirim)

22 Eylül 2022: Yüzde 12 (100 baz puan indirim)

20 Ekim 2022: Yüzde 10.5 (150 baz puan indirim)

24 Kasım 2022: Yüzde 9 ( 150 baz puan indirim)

22 Aralık 2022: Yüzde 9 (Sabit tutuldu)

19 Ocak 2023: Yüzde 9 (Sabit tutuldu)

23 Şubat 2023: Yüzde 8.5 (50 baz puan indirim)

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