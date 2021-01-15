SON DAKİKA! Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!

Son dakika haberi... Merkez Bankası 2021 sonu dolar tahminini 8,08 TL, enflasyon tahminini ise yüzde 11,15 olarak açıkladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,37 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3526, en yüksek 7,4570 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,3611'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,3740'tan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9530'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 10,0810'dan satılıyor.

AYRINTILAR GELECEK...