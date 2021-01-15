SON DAKİKA! Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
Son dakika haberi... Merkez Bankası 2021 sonu dolar tahminini 8,08 TL, enflasyon tahminini ise yüzde 11,15 olarak açıkladı.
Son dakika haberi... Merkez Bankası 2021 sonu dolar tahminini 8,08 TL, enflasyon tahminini ise yüzde 11,15 olarak açıkladı.
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,37 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,3526, en yüksek 7,4570 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,3611'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,3740'tan işlem görüyor.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9530'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 10,0810'dan satılıyor.
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