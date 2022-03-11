Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2022 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni hem resmi internet adresinde hem de sosyal medyada kamuoyuna duyurdu. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 16,68 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 40,47'ye yükseltildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken bu anket döneminde yüzde 40,47'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83'den yüzde 26,43'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 15,42'den yüzde 17,03'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi 16,04 TL iken, yeni anket döneminde 16,68 rakamına yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde yüzde 3,7 iken bu anket döneminde yüzde 3,4 oldu. 2023 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2'de sabit kaldı.