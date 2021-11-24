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Son dakika | Merkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.

Son dakika | Merkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleri 25 Kasım Perşembe günü (yarın) bir araya gelecek.

Öğleden sonra gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda ekonomideki gelişmeler ve son dönemde yaşanan piyasa gelişmeleri ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile dün Ankara'da bir araya gelmişti. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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