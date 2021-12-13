Son dakika | Merkez Bankası'ndan dolar kuruna müdahale: "Döviz kurlarına satım yönünde müdahale edilmektedir"

Merkez Bankasından yapılan açıklamada," Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

13 GÜNDE DÖRDÜNCÜ KEZ MÜDAHALE EDİLDİ

Merkez Bankası 1,3,10 Aralık tarihlerinde piyasaya müdahale etmesinin ardından 13 günde dördüncü kez piyasalara müdahale yapmış oldu. Bankanın, dolar kurunun 14 TL'yi geçmesinin ardından müdahalede bulunması ise dikkat çekti.

MÜDAHALENİN BÜYÜKLÜĞÜ 15 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Ayrıca Merkez Bankası yaptığı müdahalenin büyüklüğünü 15 gün sonra yaptığı açıklama ile duyuracak.