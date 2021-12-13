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  3. Son dakika | Merkez Bankası'ndan dolar kuruna müdahale: "Döviz kurlarına satım yönünde müdahale edilmektedir"

Son dakika | Merkez Bankası'ndan dolar kuruna müdahale: "Döviz kurlarına satım yönünde müdahale edilmektedir"

Son dakika... Merkez Bankası, döviz kurunun 14 TL'yi aşmasının ardından sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

Son dakika | Merkez Bankası'ndan dolar kuruna müdahale: "Döviz kurlarına satım yönünde müdahale edilmektedir"

Merkez Bankasından yapılan açıklamada," Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

13 GÜNDE DÖRDÜNCÜ KEZ MÜDAHALE EDİLDİ

Merkez Bankası 1,3,10  Aralık tarihlerinde piyasaya müdahale etmesinin ardından 13 günde dördüncü kez piyasalara  müdahale yapmış oldu. Bankanın, dolar kurunun 14 TL'yi geçmesinin ardından  müdahalede bulunması ise dikkat çekti.

Son dakika | Merkez Bankası'ndan dolar kuruna müdahale: Döviz kurlarına satım yönünde müdahale edilmektedir

MÜDAHALENİN BÜYÜKLÜĞÜ 15 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Ayrıca Merkez Bankası yaptığı müdahalenin büyüklüğünü 15 gün sonra yaptığı açıklama ile duyuracak. 

Son dakika | Merkez Bankası'ndan dolar kuruna müdahale: "Döviz kurlarına satım yönünde müdahale edilmektedir"Son dakika | Merkez Bankası'ndan dolar kuruna müdahale: "Döviz kurlarına satım yönünde müdahale edilmektedir"

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