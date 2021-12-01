Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin yeni açıklama
Son dakika... Döviz kurlarına müdahale eden Merkez Bankası, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda işlem yapılmaya başlandığını duyurdu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada," Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Merkez Bankası'ndan yapılan ilk açıklamada sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı dolara müdahale edildiğini duyurmuştu. Açıklamada," Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denilmişti.