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  3. Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına müdahale! Dolar ve euro düşüşe geçti

Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına müdahale! Dolar ve euro düşüşe geçti

Son dakika... Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumlarına müdahale edildiğini duyurdu. Söz konusu açıklama sonrası dolar ve euro kurunda düşüşler gözlendi.

Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına müdahale! Dolar ve euro düşüşe geçti

Son dakika... Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası Merkez Bankası harekete geçti. Merkez Bankası bu kapsamda piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.  Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına müdahale! Dolar ve euro düşüşe geçti

DOLAR NE KADAR OLDU?

Öte yandan serbest piyasada 13,5300 liradan alınan dolar Merkez Bankasının müdahalesi sonrası 13,1514 TL'den satılıyor.

Serbest piyasada açılışta 15,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise Merkez Bankası müdahalesiyle saat 12.32'de 14,8072 TL'ye kadar düştü.

Tayfun Altuntaş
Editör
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