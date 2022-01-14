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  3. Son dakika | Merkez Bankasının 2022 sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika | Merkez Bankasının 2022 sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika... Merkez Bankası, 2022 yılına ilişkin dolar kuru ve enflasyon tahmini açıkladı. Doların yıl sonunda 16,13 TL, enflasyonun ise yüzde 25,37 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Son dakika | Merkez Bankasının 2022 sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika... Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirilen 2022 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. 

Ankete göre 2022 yılının sonunda dolar kurunun 16,85 TL olacağı tahmin ediliyor. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,75 olurken 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 25,37'ye yükseldi. 

Büyüme beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 4,1 iken bu dönemde ise  yüzde 3,7'ye geriledi. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.

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