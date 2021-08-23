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  3. Son dakika | Mersin Silifke'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 33 yaralı

Son dakika | Mersin Silifke'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 33 yaralı

Son dakika... Mersin'in Silifke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

Son dakika | Mersin Silifke'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 33 yaralı

Edinilen bilgilere göre Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Silifke ilçesi Kapızlı mevkisinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki 30 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 33 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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