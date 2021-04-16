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Son dakika | Mersin'de 3.9 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:26'da Mersin'in Mut ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Mersin'de 3.9 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15.28 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 6.3 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın paylaşımı:

Son dakika | Mersin'de 3.9 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Mersin'de 3.9 şiddetinde deprem

Son dakika | Mersin'de 3.9 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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