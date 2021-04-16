Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15.28 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 6.3 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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