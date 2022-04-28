Son dakika! Mersin'de saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı!
Son dakika! İçişleri Bakanlığı, Mersin'de saldırı hazırlığında olan 6 teröristin yakalandığını duyurdu.
Son dakika! İçişleri Bakanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca dün Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi vererek, Mersin'de eylem hazırlığında bulunan teröristlerin yakalandığını duyurup önemli açıklamalarda bulundu.
6 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, "PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurtiçi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Teröristlerin kaldığı yerde yapılan incelemede çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.
Son dakika | MSB'den açıklama! 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale gerildi
Son dakika | MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde hain saldırı: Er Yunus Kalkan şehit oldu, 4 asker yaralandı
MSB duyurdu: Terör örgütüne 3 bölgede ağır darbe: 13 PKK/YPG’li terörist öldürüldü