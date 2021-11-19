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  3. Son dakika | Mersin'den acı haber geldi: Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Son dakika | Mersin'den acı haber geldi: Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Son dakika... Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni olay yerine 7 km uzaklıkta bulundu.

Son dakika | Mersin'den acı haber geldi: Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Son dakika... 3 yaşındaki Müslüme Yağal ailesiyle birlikte 10 Kasım'da Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalına gelmişti. Burada aile çadır kurarken 3 yaşındaki kızları Müslüme kayboldu. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile durumu ilgililere bildirdi. Küçük kızı arama çalışmalarına  çalışmalarına AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyordu. 

Öte yandan küçük çocuğu arama çalışmalarında bir kaya üzerinde kan izi bulunmuş ve inceleme başlatılmıştı.

ACI HABER GELDİ

Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgeye 7,5 kilometre uzaklıkta bir dağın tepesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenini buldu. 

NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Son dakika | Mersin'den acı haber geldi: Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Son dakika | Mersin'den acı haber geldi: Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Son dakika | Mersin'den acı haber geldi: Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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