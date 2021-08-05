Son dakika | Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Son dakika haberi...Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Barcelona Kulübü, Lionel Messi ile anlaşma sağlanmasına rağmen La Liga'nın ekonomik düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemediğini ifade etti.

Barcelona kulübü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek.''

Uzun süredir Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olan Lionel Messi'nin İspanyol ekibiyle yolları ayrılıyor. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, tarafların yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve LaLiga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceği belirtildi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

LİONEL MESSİ KİMDİR?

Lionel Andrés "Leo" Messi Cuccittini, Arjantinli futbolcudur. Profesyonel kariyerinin tamamında Barcelona'da forma giyen oyuncu; forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde görev aldı.

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Lionel Messi kimdir?