Son dakika haberi... Ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldız Mesut Özi'i kadrosuna katan Fenerbahçe, oyuncunun imza töreni için tarih bilgilerini paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15.00'de Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak törenle, basına tanıtılacağı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

İngiltere’nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır.

İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.

Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.

Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz

Mesut Özil’in imza töreni:

Tarih: 27 Ocak Çarşamba

Saat: 15:00

Yer: Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri

Fenerbahçe Spor Kulübü