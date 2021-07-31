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  3. Son dakika | Mete Gazoz TOKYO 2020'de tarih yazdı! Yarı finalin ardından finale yükseldi.

Son dakika | Mete Gazoz TOKYO 2020'de tarih yazdı! Yarı finalin ardından finale yükseldi.

Son dakika... Milli okçu Mete Gazoz, TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunlarının çeyrek finalinde karşılaştığı dünya 1 numarası Brady Ellison’u 7-3 yenerek yarı finale yükseldi. Gazoz daha sonra Japon rakibini yenerek adını finale yazdırdı.

Son dakika | Mete Gazoz TOKYO 2020'de tarih yazdı! Yarı finalin ardından finale yükseldi.

Son dakika... Türkiye'nin okçuluk denince ilk akla gelen sporcularından olan Mete Gazoz, Tokyo 2020'ye damga vurdu. 

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselen Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı.

Son dakika | Mete Gazoz'dan tarihi başarı: TOKYO 2020'de yarı finale yükseldi

DÜNYA 1 NUMARASI İLE KARŞILAŞTI

22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8'i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3'e gelmesini engelleyemedi.

Son dakika | Mete Gazoz'dan tarihi başarı: TOKYO 2020'de yarı finale yükseldi

YARI FİNALE YÜKSELDİ

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırdı.

JAPONU YENDİ, FİNALE ÇIKTI

Mete Gazoz,  yarı final maçında Japon rakibini yenen Mete Gazoz finale yükselerek göğsümüzü kabarttı. 

Kaynak: AA

Son dakika | Mete Gazoz'dan tarihi başarı: TOKYO 2020'de yarı finale yükseldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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