Son dakika! Meteoroloji uyardı! Sakın dışarı çıkmayın!
Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan güncel hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak havalardan bunalan vatandaşları rahatlatacak bilgi geldi. Yapılan açıklamaya göre; 3 Haziran Cuma akşamından itibaren 4 - 5 - 6 ve 7 tarihleri arasında yurt genelini sağanak yağışlar bekliyor. Konuya ilişkin yine MGM'den vatandaşa sel, su baskını, hortum uyarısı da geldi.
KUVVETLİ YAĞIŞ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında toz fırtınası görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis e sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batı çevrelerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyılarda pus ve sis hadisesi bekleniyor. 23
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 40