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  3. Son dakika! Meteoroloji uyardı! Sakın dışarı çıkmayın!

Son dakika! Meteoroloji uyardı! Sakın dışarı çıkmayın!

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan güncel hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Son dakika! Meteoroloji uyardı! Sakın dışarı çıkmayın!

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak havalardan bunalan vatandaşları rahatlatacak bilgi geldi. Yapılan açıklamaya göre; 3 Haziran Cuma akşamından itibaren 4 - 5 - 6 ve 7 tarihleri arasında yurt genelini sağanak yağışlar bekliyor. Konuya ilişkin yine MGM'den vatandaşa sel, su baskını, hortum uyarısı da geldi.

Son dakika! Meteoroloji uyardı! Sakın dışarı çıkmayın!

KUVVETLİ YAĞIŞ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında toz fırtınası görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis e sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batı çevrelerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Son dakika! Meteoroloji uyardı! Sakın dışarı çıkmayın!

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyılarda pus ve sis hadisesi bekleniyor. 23

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 40

Son dakika! Meteoroloji uyardı! Sakın dışarı çıkmayın!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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