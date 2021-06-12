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  3. Son dakika| Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı!

Son dakika| Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Avrupa yakasında sağanak yağışların etkili olacağını açıklarken vatandaşlara dolu, sel , su baskını uyarısında bulundu.

Son dakika| Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Haziran 2021 Cumartesi gününe ilişkin yayımladığı hava tahmininde sağanak yağış uyarısı bulunmazken daha sonra ani bir yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."  ifadeleri yer aldı. 

Son dakika| Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı!

Tayfun Altuntaş
Editör
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