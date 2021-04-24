Sular altında kalan Ardahan Ovası'ndan büyüleyen güzellikMilli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Öğrencisinin derse katılmadığı öğretmene ücret verilmeyecekSON DAKİKA! TBMM Başkanı Şentop'tan 1915 olayları açıklaması!Av yasağına uymayanlara polis baskını! Kayseri’de kaçak sazan ve yayın balığı ele geçirildiYılların emektarı, mesleğinin unutulup gitmesinden korkuyorSon dakika | Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Kaysersipor maçı kadrosundan çıkarıldıİran Cumhurbaşkanı'ndan aşı açıklaması "Aşıyı ithal etmek için 1 milyar 500 milyon dolara ihtiyacımız var"24 Nisan 2021 Cumartesi yayın Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da65 bin TL’lik vurgun yapmıştı! Takı ve tespih çalan şahıs yakalandıKimse anlam veremedi! Aydın'da yaşlı adam motosikletin arkasına bağladığı yatağı sürükledi
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine operasyon

Son dakika | Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine operasyon

Son dakika haberi... TSK'nın terör örgütü PKK'nın yoğun olarak faaliyetlerini sürdürdüğü Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerindeki hedeflere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Son dakika | Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine operasyon

Edinilen bilgilere terör örgütünü yaz yapılanması için operasyon dün başladı. Söz konusu operasyon terör örgütünü yoğun olarak faaliyetlerini sürdürdüğü  Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerindeki hedeflere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Özel Kuvvetler helikopterlerle bölgeye indirildi. Edinilen bilgilere karadan ve havadan düzenlenen harekatlarla PKK hedefleri vuruluyor.

Bölgenin İHA ve SİHA'larla izlendiği bildirildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT