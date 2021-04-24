Son dakika | Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine operasyon Son dakika haberi... TSK'nın terör örgütü PKK'nın yoğun olarak faaliyetlerini sürdürdüğü Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerindeki hedeflere operasyon düzenlendiği bildirildi.

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Edinilen bilgilere terör örgütünü yaz yapılanması için operasyon dün başladı. Söz konusu operasyon terör örgütünü yoğun olarak faaliyetlerini sürdürdüğü Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerindeki hedeflere operasyon düzenlendiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre Özel Kuvvetler helikopterlerle bölgeye indirildi. Edinilen bilgilere karadan ve havadan düzenlenen harekatlarla PKK hedefleri vuruluyor. Bölgenin İHA ve SİHA'larla izlendiği bildirildi. Tayfun Altuntaş Editör ihaSİHAoperasyon