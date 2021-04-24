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  3. Son dakika | Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine operasyon! MSB duyurdu: Komandolar Kuzey Irak'ta

Son dakika | Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine operasyon! MSB duyurdu: Komandolar Kuzey Irak'ta

Son dakika haberi... TSK'nın terör örgütü PKK'nın yoğun olarak faaliyetlerini sürdürdüğü Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerindeki hedeflere operasyon düzenlendiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda komandoların Kuzey Irak'ta olduğuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Son dakika | Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine operasyon! MSB duyurdu: Komandolar Kuzey Irak'ta

Edinilen bilgilere terör örgütünü yaz yapılanması için operasyon dün başladı. Söz konusu operasyon terör örgütünü yoğun olarak faaliyetlerini sürdürdüğü  Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerindeki hedeflere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Özel Kuvvetler helikopterlerle bölgeye indirildi. Edinilen bilgilere karadan ve havadan düzenlenen harekatlarla PKK hedefleri vuruluyor.

Bölgenin İHA ve SİHA'larla izlendiği bildirildi.

MSB DUYURDU: KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından videolu olarak yapılan paylaşımda," Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta! " ifadesi yer aldı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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