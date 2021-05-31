SON DAKİKA! Metro İstanbul duyurdu: Taksim istasyonları kapatıldı! Son dakika haberi... Metro İstanbul yetkililerince yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğince alınan karara göre, enikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığı duyuruldu.

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Son dakika haberi... Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Taksim istasyonunun ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu. Açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16:00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" dendi. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü