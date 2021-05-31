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  3. SON DAKİKA! Metro İstanbul duyurdu: Taksim istasyonları kapatıldı!

SON DAKİKA! Metro İstanbul duyurdu: Taksim istasyonları kapatıldı!

Son dakika haberi... Metro İstanbul yetkililerince yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğince alınan karara göre, enikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığı duyuruldu.

SON DAKİKA! Metro İstanbul duyurdu: Taksim istasyonları kapatıldı!

Son dakika haberi... Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Taksim istasyonunun ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16:00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" dendi.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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