Son dakika | MGK'da 'ekonomi' vurgusu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Toplantıda, terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ve sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırıldı. Ayrıca, Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ'daki durum ile bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum ele alındı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif adımları karşısında atılacak adımların ve Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirildiği toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirildiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir"