Son dakika! MHK Başkanı belli oldu! Göreve Ferhat Gündoğdu getirildi! Son dakika1 Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi. Buna göre yeni MHK başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

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