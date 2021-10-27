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  3. Son dakika! MHK Başkanı belli oldu! Göreve Ferhat Gündoğdu getirildi!

Son dakika! MHK Başkanı belli oldu! Göreve Ferhat Gündoğdu getirildi!

Son dakika1 Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi. Buna göre yeni MHK başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Son dakika! MHK Başkanı belli oldu! Göreve Ferhat Gündoğdu getirildi!

Son dakika haberi... Uzun zamandır tartışılan MHK başkanlığı görevine kimin getirileceği merak ediliyordu. Serdar Tatlı'nın ayrılmasının ardından gündeme birçok farklı isim gelmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda MHK başkanı belli oldu. Ferhat Gündoğdu yeni MHK başkanı seçildi.

Son dakika! MHK Başkanı belli oldu! Göreve Ferhat Gündoğdu getirildi!

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN
Ferhat Gündoğdu

ÜYELER
Yunus Yıldırım 
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu

{TITLE_STRIP}Ferhat Gündoğdu kimdir, nereli, kaç yaşında? MHK başkanı Ferhat Gündoğdu hangi takımlı?

 

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