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  3. Son dakika | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu: Kurulacak Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanı ben olacağım

Son dakika | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu: Kurulacak Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanı ben olacağım

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Vakfın başkanı ben olacağım." ifadelerini kullandı.

Son dakika | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu: Kurulacak Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanı ben olacağım

Son dakika haberi... Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulacağını duyuran Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada vakfın başkanı olacağını ifade etti.

İşte Bahçeli'nin açıklaması:

"Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım."

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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