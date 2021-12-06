Son dakika | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu: Kurulacak Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanı ben olacağım Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Vakfın başkanı ben olacağım." ifadelerini kullandı.

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