SON DAKİKA! MHP Lider Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

MHP lideri Bahçeli seçim barajına ilişkin açıklamasında: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi’ni merkezine alan ilzam, isnat, asılsız iddia ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerine alnına kara bir leke gibi yapışacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin seçim barajına ilişkin açıklamasının satır başları sırasıyla şu şekilde;

- "Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır"

- "Türkiye, Afganistan'da bulunmalıdır. En azından düzensiz göç hareketliliği kaynağında engellenmelidir"

- "İmamoğlu'ndan Fatih çıkarmak için kendini paralayan, tellere tutunduğu gibi bu şahsa da tutunan İP Başkanı, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna esasen kimi layık gördüğünü de açık etmiştir"

"21'inci yüzyıl dünyasında Afganistan'da yaşanan trajediler, ülkelerinden korkuyla kaçan insanların mahvı perişan halleri küresel vicdanı sızlatmakla kalmamış, insanlığın bugüne kadarki evrensel değer ve kazanımlarını tehlikeli şekilde boşluğa düşürmüştür."

"TÜRKİYE'YE KURULMUŞ BİR TUZAKTIR"

"Laçkalaşmış CHP sözcüsünün, 'Afganistan'da şu anda en bol olan terör ve uyuşturucudur. Türkiye'yi böyle bir coğrafyaya sokmak için bu ısrar neden?' sorusu kendi içinde tuhaflıklarla, tezatlarla ve tamiri imkansız yoz bakışlarla doludur." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:

"Bu sözcü müsveddesinin Afganistan'a bakınca uyuşturucu ve terör görmesi, talihsiz ve telifi mümkün olmayan bir savrulma halidir. Bizim baktığımız yerde soydaşlarımız vardır, din kardeşlerimiz vardır, Milli Mücadele yıllarından bu yana kurulan dostluk ve kardeşlik köprüleri alenen görülmektedir. Bu zavallının zırvalarını amiri ve emri altında olduğu Kemal Derviş bile düzeltemeyecek, o bile düştüğü dipsiz uçurumdan kurtaramayacaktır. Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesi CHP yönetimini kuvvetle muhtemel yasa büründürecek, yeni iftiraların, yeni yalanların, yeni karalama kampanyaların peşine düşmelerini tahrik ve teşvik edecektir."