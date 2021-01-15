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  3. SON DAKİKA! MHP lideri Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı!

SON DAKİKA! MHP lideri Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı!

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Kişisel Twitter hesabı üzerinden mesaj paylaşan Bahçeli, Sağlık Bakanı'nın çağrısıyla aşı yaptırdığını duyurdu.

SON DAKİKA! MHP lideri Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı!

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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