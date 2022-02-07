Son dakika | MHP lideri Bahçeli son noktayı koydu: Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Erdoğan'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Ankara Kızılcahamam'da yaptığı kampın Milletvekilleri-Merkez Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı’nın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve açık ara farkla seçimi kazanacağını dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır.

Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır.

"CUMHURBAŞKANI’NIN EN AZ ÜÇ DÖNEM SEÇİLEBİLMESİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIRIZ"

Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız.

Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız.

"KİMSE SAYIN ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ KESECEĞİ ZANNETMESİN"

Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın.