SON DAKİKA! MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Hakem ve hakim olan millettir!

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "MHP'nin millet anlayışı dışlayıcı, uzaklaştırıcı ve ötekileştirici değildir ve hiç de olmamıştır. Milletin var olma azim ve iradesi olan milli şuur diri olduktan sonra iç ve dış düşman üzerimize operasyon yapamayacaktır." ifadelerini kullanan Bahçeli, erken seçim konusuna da değinerek bu konuyu gündeme getirenlerin 2023'ü beklemesi gerektiğini söyledi.

"MİLLETE RAĞMEN SİYASET ANTİDEMOKRATİKTİR"

Siyasetinin yol haritasının tarih ile çizildiğini belirten MHP lideri Bahçeli, siyasal hedeflerin milli değerlerle birleşmemesi halinde millet vicdanında karşılık bulamayacağını ifade ederek "Millete rağmen siyaset antidemokratiktir. Milli iradeyi silahın gölgesine alan her girişim ve niyet darbedir." şeklinde konuştu.

Millet iradesine cephe alan siyasetçilerin poz vermesini iki yüzlülük olarak niteleyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın da millet ne diyorsa ona kulak veren, milletin ruh köküne uygun siyaset yapan bir ruh ve hüviyete sahip olduğunu vurguladı.

ERKEN SEÇİM MESAJI

Erken seçim tartışmalarının muhalifler tarafından sıklıkla gündeme getirilerek sıcak gündemde tutulmasına değinen Bahçeli, bu kişilerin 2023 haziran ayını beklemek zorunda olduklarını hatırlatarak "Hakem ve hakim olan millettir." dedi.

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