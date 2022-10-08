Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den erken seçim ve başörtüsü açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

Daha önce Başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM’de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması, bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından üzücü olmuştur.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bugünkü TBMM’de Cumhur İttifakı’nın oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM’ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elden gayreti gösterecek.

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Bu gayretin çerçevesinde de mecliste oluşan bütün siyasi partilerin bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza da onun yönetimini de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu belirtirim.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Şu an için Türkiye’nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır.

Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır.

Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye’ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır."