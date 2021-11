Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli de Başak Cengiz'in öldürülmesine sessiz kalmadı: Konunun takipçisi olacağım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

"Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir.

"CANİ HEPİMİZİN TÜYLERİNİ DİKEN DİKEN ETMİŞTİR"

İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum.

Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştü

Mimar Başak Cengiz'in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Acılı anne ağıt yaktı, yürekler parçalandı

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldüren Can Göktürk Boz'un avukat annesi savunma yaptı: Tedavisinin yapılmasını talep etti

Ataşehir'de dehşet! Samuray kılıçlı saldırıya uğrayan Başak Cengiz öldü! Şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Filmden etkilenmiş