Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli de Başak Cengiz'in öldürülmesine sessiz kalmadı: Konunun takipçisi olacağım
Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:
"Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir.
"CANİ HEPİMİZİN TÜYLERİNİ DİKEN DİKEN ETMİŞTİR"
İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.
Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum.
Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum."
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