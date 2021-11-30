Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Erken seçim, haydi seçim, hemen seçim yoktur, buna alışman tavsiyemdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli konuşmasında Cumhur İttifakı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun açıklamaları, ekonomide yaşanan gelişmeler ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gündeme ilişkin yaptığı açıklamalara değindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"MHP, Anadolu'nun havasını teneffüs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak için vatanın her noktasındadır. Geçtiğimiz hafta yaptığımız çalışmalarla 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Bunu yeterli görmüyoruz. Kalan illerimizi de bu hafta gezeceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kötü niyetlileri aktaracağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla kucaklaşacağız. Geliyor gelmekte olan diyorlar ya, biz de gidiyor gitmekte olan diyeceğiz. Gelmeden gittiklerini göstereceğiz. Davetsiz gelen, mindersiz oturur diyeceğiz. Milletimiz varlığına, istiklaline, istikbaline, birliği ve kardeşliğine sahip çıkacak.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ KEM GÖZLERDEN, KAOS TETİKÇİLERİNDEN FEDAKARCA KORUYACAKTIR"

Türk milletini zillete ikna edemeyecekler ihanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Hiç kimse hayale kapılmasın, fırsatçılığa kalkışmasın. İftira siyasetine aziz Türk milleti aldanmayacak, itibar etmeyecektir. Cumhur'un kaderi cumhuriyetin kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacaktır. Bu inşa hamlesinin hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. Çalışacağız, çabalayacağız, çağlayacağız, sabredeceğiz, azmedeceğiz, mutlaka başaracağız. 2023'te Türk Milleti'nin yeni bir zaferine imza atacağız.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKMAZ SOKAĞA GİRMESİNİ İSTEYEN ÇEVRELER VAR"

Türk milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara, siyasi dayatmalara maruz kalmıştır. Daha istikrarlı bir ekonomi, daha güçlü bir devlet özlemi milli yüreklerde kor gibi yanarak alev alacağı zamanı beklemiştir. Umudunu hiç kaybetmemiş, kutlu hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir. Siyasi tarihi kültürel varlığımız, ekonomik yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahribata uğramıştır. Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil kullanmak, empati yapmak, meseleleri geniş bir açıyla ele almak herkesin müşterek sorumluluğudur. Birbirimizi suçlayarak kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var. Ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur.

"MAL SATAN, PAZARLAYAN ŞİRKETLERİMİZİN YÜZDE 2 İLE YÜZDE 5 İNDİRİME GİTMELERİ MİLLİ DAYANIŞMAMIZIN MANEVİ HARCIDIR"

Merkez Bankası rezervinin eridiği yalanına bel bağlayan, 128 milyar dolar sorusuna soracağını Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını açıklamak mecburiyetindedir. CHP başta olmak üzere zilletin diğer ortaklarının bunu görmeleri için milli bir duruş göstermeleri, Allah'tan korkan, milletten korkan bir kalbe sahip olmaları gerekir.

Türkiye ekonomik sorunları bellidir ama hiçbiri çözümsüz değildir. Ekonomideki sorunları bahane ederek sokakları karıştırmak isteyenlere milletimiz prim vermeyecektir. Ekonomik dengeleme ve normalleşmenin de görülmesini diliyoruz. Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal satan, pazarlayan şirketlerimizin yüzde 2 ile yüzde 5 indirime gitmeleri milli dayanışmamızın manevi harcıdır. Vicdan seferberliği ile bunların üstesinden gelmek mümkündür.

İSİM VERMEDEN ALİ BABACAN'A SERT ÇIKTI

Uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı, bizim kayyum gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin ortağı olduğumuzu ifade etmiş. Bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk yaptığını bilen biliyor. Biz kayyum değiliz, MHP'yiz. Unutmayın ki bir defa satan, her zaman satar. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kayyumu falan geç, partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla.

KILIÇDAROĞLU'NUN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA SERT YANIT

CHP'nin günlük polemiklerle, yalan siyasetle ülkemize vereceği ne vardır? Terörist Demirtaş 24 Kasım sabahı miting yapın diyor, akşamına Kılıçdaroğlu "haydi meydan" diyerek çağrıya sadakat gösteriyor. PKK'nın terör elebaşları öz yönetim şartıyla helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor, peki, CHP Genel Başkanı buna ne diyor? Gayri milli arıyorsa çevresine baksın. Kılıçdaroğlu, şahsıma seslenerek, yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa, erken seçimin kapısını açsın demiş. Benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem, sana ve sülalene 100 yıldır yeter. Erken seçim, haydi seçim, hemen seçim yoktur. Buna alışman tavsiyemdir. Mersin'de miting yapacağına, ilk adımı Kandil'de atmanın önünde hiçbir mani görünmemektedir. Zillet ittifakını uyarıyorum, sokaklarda gelecek aramayın. Hesabını veremeyeceğiniz, bedeline katlanamayacağınız müptezelliklere tevessül etmeyin. Türkiye sokakta kurulmadı, size de inşallah bırakılmayacaktır. 2023 yılının haziran ayını bekleyin, biraz daha dişinizi sıkın."