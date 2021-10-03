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Son dakika! MHP'lileri taşıyan yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika! Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplantısına giden bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazayla ilgili yapılan ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Son dakika! MHP'lileri taşıyan yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
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