Son dakika! MHP'lileri taşıyan yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var! Son dakika! Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplantısına giden bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazayla ilgili yapılan ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Son dakika haberi... Bartın'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada devrilen otobüste ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. DETAYLAR GELECEK... kazayolcu otobüsübartın