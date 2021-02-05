SON DAKİKA! Milletvekili Ahmet Şık hakkında flaş karar: Soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış Rektör Melih Bulu'ya karşı bir süredir yürütülen protestoları bahane ederek 'sokağa çıkın' çağrısında bulunduğu iddia edilen Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; "Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı" ifadelerine yer verildi.

AHMET ŞIK KİMDİR?

30 Aralık 2016’da "FETÖ ve PKK/KCK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet gazetesi yazarı ve bağımsız milletvekili Ahmet Şık, yaptığı haberler, kaleme aldığı yazılar ve sosyal medyada yürüttüğü ileri sürülen propagandalar nedeniyle, daha önce de pekçok kez adından söz ettirdi.

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Ahmet Şık Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Milletvekili Ahmet Şık hakkında neden soruşturma açıldı? Suçu ne?