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  3. Son dakika |Milli Eğim Bakanlığı duyurdu! Liselerin boş kontenjanlar belli oldu

Son dakika |Milli Eğim Bakanlığı duyurdu! Liselerin boş kontenjanlar belli oldu

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirmeleri sonucunda boş kalan lise kontenjanlarını açıkladı.

Son dakika |Milli Eğim Bakanlığı duyurdu! Liselerin boş kontenjanlar belli oldu

Binlerce adayın tercihlerinin ardından liselere yerleşmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlarını açıkladı.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

{TITLE_STRIP}LGS 2. tercih ne zaman 2021? lise ikinci tercih nasıl yapılır?

{TITLE_STRIP}LGS 1. nakil tercih ekranı |1. nakil tercih başvuruları nasıl yapılır?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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