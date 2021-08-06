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  3. Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılmasına ilişkin olarak," Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur." dedi.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Ziya Selçuk'un görevinden affını istemesi ve kabul edilmesinin  ardından Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer, makamını devraldı. 

Bakan Özer devir teslim töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saygı değer bakanım, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bu göreve layık gören sayın cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum.  Son 19 yılda AK Parti iktidarı eğitime çok büyük yatırım yapmıştır. Bina ve derslik ihtiyacımız oldukça azalmıştır. Son yıllarda Türkiye’de eğitim kalitesinde iyileşmeler yaşanmıştır. Bu zor görevi sayın bakanımızdan devir alırken en büyük avantajım beraber çalışmış olmamızdır. En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, çok çalışacağız.

Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum."

Tayfun Altuntaş
Editör
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