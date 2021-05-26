Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasına hazır olduklarını dile getirerek, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını dile getirdi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak."