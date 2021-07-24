Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin açıklama: Eylül ayında başlayacağız inşallah.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla birlikte okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Bu konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamada bulundu

Bakan Selçuk, " Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı son takvime göre okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi, 60 kişi salgın kaynaklı hayatını kaybederken 5 bin 125 kişi ise salgını yenerek sağlığına kavuştu.

AŞILAMA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 562 bin 363 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 266 bin 550'si birinci doz, 22 milyon 57 bin 339'u ikinci doz, 3 milyon 726 bin 315'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.